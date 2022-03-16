ДСНС попереджає про можливі провокації з використанням форми рятувальників

ДСНС повідомляє про спроби деяких осіб заволодіти формою пожежників нібито як благодійною допомогою.

"Друзі, нами зафіксовані випадки, коли деякі особи намагаються заволодіти форменим одягом ДСНС. Йдеться про одяг пожежників, який невідомі просять надати як благодійну допомогу", - йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в середу.

У повідомленні наголошується, що невідомі дзвонять до підрозділів, керівників частин, до пресслужби і представляються родичами співробітника ДСНС.

"Розуміючи, що рятувальники мають довіру населення, з високою ймовірністю ворог хоче використати нашу форму для провокацій! Офіційно повідомляємо, що збір гуманітарної допомоги у вигляді бойового одягу для потреб ДСНС від міжнародних партнерів здійснюється та координується виключно через центральний офіс ДСНС, а не через родичів співробітників", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС наголошують, що не здійснюють роздачу гуманітарної допомоги у вигляді форменого одягу українських рятувальників!

"Просимо бути пильними, перевіряти підозрілі прохання та негайно повідомляти про такі дзвінки або повідомлення правоохоронним органам!" - йдеться у повідомленні.