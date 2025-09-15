Трамп нарешті назвав Росію агресором у війні з Україною

Фото: NBC News

Президент США Дональд Трамп нарешті, після кількох місяців відмови зробити це, назвав Росію агресором у війні проти України, повідомляє Politico в понеділок.

"8000 солдатів загинуло на цьому тижні з обох країн. Трохи більше з Росії, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше", - сказав Трамп журналістам у неділю, говорячи про втрати українських і російських військ.

Раніше Трамп відмовлявся засудити Москву за вторгнення, а в лютому його адміністрація стала на бік Росії та Північної Кореї, відхиливши пропозицію ООН підтримати територіальну цілісність України і засудити Росію. У лютому США також виступили проти заяви G7, яка назвала Росію агресором.

У квітні Трамп звинуватив Україну у війні, заявивши: "Ви не починаєте війну проти когось, хто у 20 разів переважає вас за розміром, а потім сподіваєтеся, що люди дадуть вам кілька ракет".

Але позиція Трампа щодо Кремля змінилася влітку: його адміністрація чинить дедалі більший тиск на Владіміра Путіна, оскільки російський президент блокує зусилля Трампа щодо прямих мирних переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я зупинив сім воєн, і я думав, що ця буде для мене легкою, але вона виявилася важкою. Я думаю, що я повинен вести всі розмови. Вони [Зеленський і Путін] ненавидять один одного. Вони ненавидять один одного так сильно, що не можуть дихати", - - сказав Трамп у неділю.

Оскільки більш жорстка позиція Трампа не змогла змусити Путіна сісти за стіл переговорів із Зеленським, адміністрація США стикається зі зростаючим числом закликів до запровадження більш жорстких санкцій проти Росії. У неділю Трамп заявив, що планує це зробити - але тільки після того, як Європа припинить купувати російську нафту і посилить свій власний режим санкцій.