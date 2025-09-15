Інтерфакс-Україна
Події
12:10 15.09.2025

Трамп нарешті назвав Росію агресором у війні з Україною

2 хв читати
Трамп нарешті назвав Росію агресором у війні з Україною
Фото: NBC News

Президент США Дональд Трамп нарешті, після кількох місяців відмови зробити це, назвав Росію агресором у війні проти України, повідомляє Politico в понеділок.

"8000 солдатів загинуло на цьому тижні з обох країн. Трохи більше з Росії, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше", - сказав Трамп журналістам у неділю, говорячи про втрати українських і російських військ.

Раніше Трамп відмовлявся засудити Москву за вторгнення, а в лютому його адміністрація стала на бік Росії та Північної Кореї, відхиливши пропозицію ООН підтримати територіальну цілісність України і засудити Росію. У лютому США також виступили проти заяви G7, яка назвала Росію агресором.

У квітні Трамп звинуватив Україну у війні, заявивши: "Ви не починаєте війну проти когось, хто у 20 разів переважає вас за розміром, а потім сподіваєтеся, що люди дадуть вам кілька ракет".

Але позиція Трампа щодо Кремля змінилася влітку: його адміністрація чинить дедалі більший тиск на Владіміра Путіна, оскільки російський президент блокує зусилля Трампа щодо прямих мирних переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я зупинив сім воєн, і я думав, що ця буде для мене легкою, але вона виявилася важкою. Я думаю, що я повинен вести всі розмови. Вони [Зеленський і Путін] ненавидять один одного. Вони ненавидять один одного так сильно, що не можуть дихати", - - сказав Трамп у неділю.

Оскільки більш жорстка позиція Трампа не змогла змусити Путіна сісти за стіл переговорів із Зеленським, адміністрація США стикається зі зростаючим числом закликів до запровадження більш жорстких санкцій проти Росії. У неділю Трамп заявив, що планує це зробити - але тільки після того, як Європа припинить купувати російську нафту і посилить свій власний режим санкцій.

Теги: #агресор #росія #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:17 15.09.2025
Трамп висловив претензію до Європи через купівлю російської нафти і анонсував тристоронні переговори з Україною та РФ

Трамп висловив претензію до Європи через купівлю російської нафти і анонсував тристоронні переговори з Україною та РФ

21:18 13.09.2025
Атаки РФ на американське підприємство в Україні та Польщу залишились без належної відповіді – Келлог

Атаки РФ на американське підприємство в Україні та Польщу залишились без належної відповіді – Келлог

20:04 13.09.2025
Прогрес до миру за останні 3 міс. більший за 3 роки правління Байдена – Трамп у зверненні до 20 конференції YES

Прогрес до миру за останні 3 міс. більший за 3 роки правління Байдена – Трамп у зверненні до 20 конференції YES

15:02 13.09.2025
Трамп заявив, що готовий ввести "серйозні санкції" проти РФ, якщо те саме зроблять країни НАТО

Трамп заявив, що готовий ввести "серйозні санкції" проти РФ, якщо те саме зроблять країни НАТО

19:20 12.09.2025
США запропонують G7 створити юридичний механізм для вилучення заморожених активів РФ

США запропонують G7 створити юридичний механізм для вилучення заморожених активів РФ

16:40 12.09.2025
Трамп назвав санкції проти банків і підвищені мита серед можливих заходів щодо РФ

Трамп назвав санкції проти банків і підвищені мита серед можливих заходів щодо РФ

09:09 12.09.2025
Росія використовує історію в інтересах чинного уряду - Стубб

Росія використовує історію в інтересах чинного уряду - Стубб

09:05 12.09.2025
Потрібно значно більше зв’язків між країнами на рівні громад, щоб обмежувати вплив РФ, – Зеленський

Потрібно значно більше зв’язків між країнами на рівні громад, щоб обмежувати вплив РФ, – Зеленський

13:11 11.09.2025
Найбільша загроза для Європи полягає у союзі між Росією та КНДР – Шмигаль

Найбільша загроза для Європи полягає у союзі між Росією та КНДР – Шмигаль

19:04 10.09.2025
Конгрес США готовий ухвалити нові санкції проти РФ – сенатор Грем

Конгрес США готовий ухвалити нові санкції проти РФ – сенатор Грем

ВАЖЛИВЕ

Заступниця голови ВРП: У нас амбітні плани до кінця цього року знайти достойну людину на посаду голови ДСА

Росіяни вдарили КАБами по Краматорську, поранено 9 людей

Мережа супутникового зв'язку Starlink поступово відновлює роботу – Бровді

Мережа супутникового зв'язку Starlink припинила роботу – Бровді

Зеленський: Найбільш ефективні санкції – це вогонь на російських нафтових заводах, терміналах, нафтобазах

ОСТАННЄ

В Україні з середи у більшості областей очікується дощова погода

Росіяни вдарили по агрофірмі у Сумах, постраждалих немає

Ворог просунувся в Куп'янську та окупував Темирівку на сході Запорізької області - DeepState

Від ворога звільнено Панківку та прилеглі території – корпус "Азов"

ГУР здійснило масштабну атаку на ресурси російської ЦВК через проведення незаконних виборів на окупованих територіях України – джерела

Фільм "За перемогу!" режисера Васяновича здобув головний приз конкурсної програми Platform на TIFF

Заступниця голови ВРП: У нас амбітні плани до кінця цього року знайти достойну людину на посаду голови ДСА

Атака РФ залишила без світла майже 5 тис. споживачів на Запоріжжі

В "Армію+" додано 5 нових рапортів та довідник Армія ID

Кримінальне провадження щодо виробника тепловізорів Archer закрито - НАБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА