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16:15 16.03.2022

Шмигаль про синхронізацію електромережі з ЄС: Наша енергосистема тепер стане стабільнішою та стійкішою до викликів

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що українська енергосистема стане стабільнішою та стійкішою до викликів після синхронізації електромережі з мережами Європейського Союзу.

"Українська енергетична система сьогодні синхронізувалася з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E. Це і є той самий "енергетичний безвіз" із Європейським Союзом, над яким ми працювали не один рік… Наша енергосистема тепер стане стабільнішою та стійкішою до викликів. Ми зможемо отримувати електроенергією та зберегти нашу енергосистему навіть за подальших пошкоджень агресором нашої енергетичної інфраструктури. Ми стаємо енергетично незалежними. Це історичний день для енергетики нашої країни", - заявив Шмигаль.

У зв'язку з цим прем'єр подякував команді Міністерства енергетики, "Укренерго", а також лідерам країн Європи, які ухвалили політичне рішення щодо синхронізації.

"Україна стає частиною Європи у всіх сферах, і я вірю, що скоро ми станемо повноправними членами Європейського Союзу", - підсумував Шмигаль.

Теги: #єс #енергосистема #шмигаль
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