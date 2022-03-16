Кулеба обговорив із главою МЗС Канади шляхи посилення практичної підтримки України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі скоординували наступні кроки щодо застосування додаткових санкцій проти Росії, а також обговорили шляхи посилення практичної підтримки Канадою України.

"Ми скоординували наступні кроки щодо запровадження додаткових санкцій стосовно Росії. Тиск має наростати доти, доки Росія не погодиться на припинення вогню і не піде з України. Ми також обговорили шляхи посилення практичної підтримки Канадою України", - написав Кулеба у Twitter у середу.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1504076335437819908?s=20&t=S35taDWt_uBf16BGDyS3fQ