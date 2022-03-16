Події

15:10 16.03.2022

Кулеба обговорив із главою МЗС Канади шляхи посилення практичної підтримки України

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі скоординували наступні кроки щодо застосування додаткових санкцій проти Росії, а також обговорили шляхи посилення практичної підтримки Канадою України.

"Ми скоординували наступні кроки щодо запровадження додаткових санкцій стосовно Росії. Тиск має наростати доти, доки Росія не погодиться на припинення вогню і не піде з України. Ми також обговорили шляхи посилення практичної підтримки Канадою України", - написав Кулеба у Twitter у середу.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1504076335437819908?s=20&t=S35taDWt_uBf16BGDyS3fQ

Теги: #канада #кулеба
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