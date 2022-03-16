Події

15:05 16.03.2022

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі очікує отримання інформації та ефективної роботи з Україною щодо дій РФ

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Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі очікує отримання інформації та ефективної роботи з Україною щодо дій РФ

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан у розмові з президентом України Володимиром Зеленським сказав, що очікує отримання інформації та ефективної роботи з українською стороною щодо дій російських окупантів.

"Я також із нетерпінням очікую ефективної роботи з Україною і отримання інформації всіх перехоплених свідчень для того, щоб справді докопатися до суті", - сказав Хан.

Зеленський, у свою чергу, наголосив, що "окупанти відповідатимуть за всі воєнні злочини проти українців".

 

Теги: #суд #гаага #окупанти
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