США розглядають усі варіанти для притягнення РФ до відповідальності за будь-які жорстокі злочини в Україні - посольство

Посольство США в Україні засудило розстріл російськими військовими 10 людей, які стояли в черзі по хліб у Чернігові, й заявило, що США розглядають усі варіанти для притягнення РФ до відповідальності за будь-які жорстокі злочини в Україні.

"Сьогодні російські війська розстріляли 10 людей, які стояли в черзі по хліб у Чернігові. Такі жахливі злочини мають припинитися. Ми розглядаємо всі можливі варіанти для притягнення до відповідальності за будь-які жорстокі злочини в Україні", - йдеться в повідомленні посольства у фейсбуці в середу.

Джерело: https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/334221788748251