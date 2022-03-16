Події

14:58 16.03.2022

США розглядають усі варіанти для притягнення РФ до відповідальності за будь-які жорстокі злочини в Україні - посольство

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Посольство США в Україні засудило розстріл російськими військовими 10 людей, які стояли в черзі по хліб у Чернігові, й заявило, що США розглядають усі варіанти для притягнення РФ до відповідальності за будь-які жорстокі злочини в Україні.

"Сьогодні російські війська розстріляли 10 людей, які стояли в черзі по хліб у Чернігові. Такі жахливі злочини мають припинитися. Ми розглядаємо всі можливі варіанти для притягнення до відповідальності за будь-які жорстокі злочини в Україні", - йдеться в повідомленні посольства у фейсбуці в середу.

Джерело: https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/334221788748251

Теги: #рф #сша #відповідальність #агресор
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