Денисенко підтвердив викрадення окупантами мера Скадовська

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко підтвердив, що російські окупанти викрали мера Скадовська, а мера Мелітополя Івана Федорова вивезли до Луганська.

"Наразі ми вже можемо говорити, що вони викрали трьох мерів - Мелітополь, Дніпрорудне і сьогодні Скадовськ... Щодо мера Скадовська (це сталося - ІФ) буквально нещодавно, у нас немає інформації, куди його повезли. Щодо мера Мелітополя - справді вивезли до Луганська", - повідомив Денисенко в ефірі національного марафону українських телеканалів у середу.

За його словами, мета окупантів - залякати викрадених людей та підняти градус під час переговорного процесу.