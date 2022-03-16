Події

14:08 16.03.2022

Денисенко підтвердив викрадення окупантами мера Скадовська

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Денисенко підтвердив викрадення окупантами мера Скадовська

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко підтвердив, що російські окупанти викрали мера Скадовська, а мера Мелітополя Івана Федорова вивезли до Луганська.

"Наразі ми вже можемо говорити, що вони викрали трьох мерів - Мелітополь, Дніпрорудне і сьогодні Скадовськ... Щодо мера Скадовська (це сталося - ІФ) буквально нещодавно, у нас немає інформації, куди його повезли. Щодо мера Мелітополя - справді вивезли до Луганська", - повідомив Денисенко в ефірі національного марафону українських телеканалів у середу.

За його словами, мета окупантів - залякати викрадених людей та підняти градус під час переговорного процесу.

Теги: #викрадення #заходи
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