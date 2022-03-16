Події

13:51 16.03.2022

Від дій Росії найбільше постраждали ті українські території, які в РФ називали місцем проживання особливо близьких для них людей, - Зеленський

1 хв читати
Від дій Росії найбільше постраждали ті українські території, які в РФ називали місцем проживання особливо близьких для них людей, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що від дій Росії найбільше постраждали ті українські території, які в РФ називали місцем проживання особливо близьких для них людей.

"Російські війська завдали зараз Україні в сотні разів більше руйнувань, ніж Донбас за 8 років війни. І постраждали найбільше території саме Донбасу, прикордонних областей на російському напрямку, Київська область і південь України. Постраждали найбільше ті території, про які російські пропагандисти завжди говорили, як про місце проживання особливо близьких для Росії людей", - заявив Зеленський у відеозверненні в середу.

Він додав, що вже немає такої неядерної зброї, яку російські окупанти ще не застосували проти українців.

"Ось така близькість. Ось така дружба", - сказав президент.

Теги: #шкода #росія #території
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:04 16.03.2022
Японія позбавить Москву режиму найбільшого сприяння торгівлі

Японія позбавить Москву режиму найбільшого сприяння торгівлі

12:23 16.03.2022
Японія позбавить РФ режиму найбільшого сприяння торгівлі й предметів розкоші

Японія позбавить РФ режиму найбільшого сприяння торгівлі й предметів розкоші

12:08 16.03.2022
Спроби РФ перекинути найманців із Сирії та Лівії в Україну не вдаються

Спроби РФ перекинути найманців із Сирії та Лівії в Україну не вдаються

11:01 16.03.2022
Лавров: Формулювання домовленостей з Україною щодо гарантій безпеки близькі до погодження

Лавров: Формулювання домовленостей з Україною щодо гарантій безпеки близькі до погодження

10:45 16.03.2022
Eli Lilly призупинить постачання до РФ ліків, що не є життєво необхідними

Eli Lilly призупинить постачання до РФ ліків, що не є життєво необхідними

10:35 16.03.2022
Лавров заявив про появу сподівань на компроміс у переговорах з Україною

Лавров заявив про появу сподівань на компроміс у переговорах з Україною

10:09 16.03.2022
Ми не отримали відповіді на наші пропозиції, спрямовані вчора в Міжнародний Червоний хрест щодо відкриття гуманітарних коридорів сьогодні - Верещук

Ми не отримали відповіді на наші пропозиції, спрямовані вчора в Міжнародний Червоний хрест щодо відкриття гуманітарних коридорів сьогодні - Верещук

09:36 16.03.2022
Російські війська з початку вторгнення втратили понад 13,8 тис. осіб, 84 літаки, 108 вертольотів і 430 танків – Генштаб ЗСУ

Російські війська з початку вторгнення втратили понад 13,8 тис. осіб, 84 літаки, 108 вертольотів і 430 танків – Генштаб ЗСУ

09:30 16.03.2022
Проведення Росією купонних виплат за євробондами у рублях вважатиметься дефолтом - Fitch

Проведення Росією купонних виплат за євробондами у рублях вважатиметься дефолтом - Fitch

07:29 16.03.2022
Втрати для України через вторгнення РФ перевищують $500 млрд – Шмигаль

Втрати для України через вторгнення РФ перевищують $500 млрд – Шмигаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вторгнення Росії в Україну "народилося" з окупації Криму у 2014 році – Зеленський

У Чернігові російські окупанти обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом, загинули щонайменше десять людей - "Суспільне"

Зеленський підписав указ про загальнонаціональну хвилину мовчання

Прокурор Міжнародного кримінального суду вже в Україні – Зеленський

Кулеба: Держави та міжнародні організації мають вимагати від РФ негайного звільнення всіх викрадених українських чиновників

ОСТАННЄ

Єврокомісія засудила вбивства цивільних та журналістів: ці вбивства не залишаться без покарання

Російські окупанти не виплачують компенсацій за вбитих мобілізованих з ОРДЛО - ГУР МО

Вторгнення Росії в Україну "народилося" з окупації Криму у 2014 році – Зеленський

У Чернігові російські окупанти обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом, загинули щонайменше десять людей - "Суспільне"

Окупанти в Маріуполі зігнали людей в обласну лікарню і використовують її як вогневу позицію - Зеленський

Зеленський підписав указ про загальнонаціональну хвилину мовчання

Прокурор Міжнародного кримінального суду вже в Україні – Зеленський

СЬОГОДНІШНЄ ВТОРГНЕННЯ НАРОДИЛОСЯ З ОКУПАЦІЇ КРИМУ У 2014 РОЦІ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПІДПИСАВ УКАЗ ПРО ЗАГАЛЬНОАЦІОНАЛЬНУ ХВИЛИНУ МОВЧАННЯ У ПАМ'ЯТЬ ПРО ТИХ, ХТО ЗАГИНУВ У "НАШІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ"

Чим раніше світ розірве всі зв'язки з РФ, тим краще - Кулеба

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА