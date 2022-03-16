Від дій Росії найбільше постраждали ті українські території, які в РФ називали місцем проживання особливо близьких для них людей, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що від дій Росії найбільше постраждали ті українські території, які в РФ називали місцем проживання особливо близьких для них людей.

"Російські війська завдали зараз Україні в сотні разів більше руйнувань, ніж Донбас за 8 років війни. І постраждали найбільше території саме Донбасу, прикордонних областей на російському напрямку, Київська область і південь України. Постраждали найбільше ті території, про які російські пропагандисти завжди говорили, як про місце проживання особливо близьких для Росії людей", - заявив Зеленський у відеозверненні в середу.

Він додав, що вже немає такої неядерної зброї, яку російські окупанти ще не застосували проти українців.

"Ось така близькість. Ось така дружба", - сказав президент.