Президент МКЧХ приїхав до Києва

Президент Міжнародного комітету Червоного хреста Петер Маурер повідомив, що приїхав до Києва, щоб поговорити зі спільнотами та владою, щоб МКЧХ міг розширити доступ і нейтральну та неупереджену гуманітарну роботу.

"Я приїхав до Києва. Я тут, щоб поговорити зі спільнотами та владою, щоб МКЧХ міг розширити наш доступ і нейтральну та неупереджену гуманітарну роботу. Люди в Україні просять про допомогу. Потреби величезні, умови мінливі. Ми не шкодуємо сил, щоб відповісти на їхній заклик", - написав Маурер у Twitter у середу.