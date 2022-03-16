Події

12:15 16.03.2022

Президент МКЧХ приїхав до Києва

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Президент МКЧХ приїхав до Києва

Президент Міжнародного комітету Червоного хреста Петер Маурер повідомив, що приїхав до Києва, щоб поговорити зі спільнотами та владою, щоб МКЧХ міг розширити доступ і нейтральну та неупереджену гуманітарну роботу.

"Я приїхав до Києва. Я тут, щоб поговорити зі спільнотами та владою, щоб МКЧХ міг розширити наш доступ і нейтральну та неупереджену гуманітарну роботу. Люди в Україні просять про допомогу. Потреби величезні, умови мінливі. Ми не шкодуємо сил, щоб відповісти на їхній заклик", - написав Маурер у Twitter у середу.

Теги: #київ #візит #мкчх
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