Події

12:09 16.03.2022

Резніков і міністр оборони Японії обговорили агресивну політику РФ проти України

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Міністр оборони України Олексій Резніков і міністр оборони Японії Нобуо Кісі обговорили агресивну політику РФ проти України та деокупацію територій.

"Обговорили спільні питання з міністром оборони Японії Нобуо Кісі в контексті російської агресивної політики та деокупацію територій, окупованих РФ : Донбас, Крим і північні території тощо. Я також подякував нашим партнерам за їхню підтримку України гуманітарною допомогою", - написав Резніков у Twitter.

Теги: #рф #японія #оборона
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