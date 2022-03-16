Резніков і міністр оборони Японії обговорили агресивну політику РФ проти України

Міністр оборони України Олексій Резніков і міністр оборони Японії Нобуо Кісі обговорили агресивну політику РФ проти України та деокупацію територій.

"Обговорили спільні питання з міністром оборони Японії Нобуо Кісі в контексті російської агресивної політики та деокупацію територій, окупованих РФ : Донбас, Крим і північні території тощо. Я також подякував нашим партнерам за їхню підтримку України гуманітарною допомогою", - написав Резніков у Twitter.