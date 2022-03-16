"Укрзалізниця" повідомляє про пошкодження інфраструктури станції "Запоріжжя-2" внаслідок ворожого обстрілу

Унаслідок ворожих обстрілів зазнала пошкоджень інфраструктура станції "Запоріжжя-2", персонал і пасажири не постраждали.

Як повідомило АТ "Укрзалізниця" (УЗ) на своєму телеграм-каналі в середу вранці, зокрема, пошкоджені колії, контактна мережа, у будівлях вилетіли шибки. Крім того, на станції були приміські поїзди без пасажирів, у них пошкоджені вікна.

Водночас в УЗ запевнили, що компанія відновить усю пошкоджену інфраструктуру в найкоротший термін.

Відправлення всіх приміських поїздів, що відправлялися зі станції "Запоріжжя-2", буде тимчасово перенесено на основний залізничний вокзал міста.