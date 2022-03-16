Події

10:25 16.03.2022

"Укрзалізниця" повідомляє про пошкодження інфраструктури станції "Запоріжжя-2" внаслідок ворожого обстрілу

1 хв читати
"Укрзалізниця" повідомляє про пошкодження інфраструктури станції "Запоріжжя-2" внаслідок ворожого обстрілу

Унаслідок ворожих обстрілів зазнала пошкоджень інфраструктура станції "Запоріжжя-2", персонал і пасажири не постраждали.

Як повідомило АТ "Укрзалізниця" (УЗ) на своєму телеграм-каналі в середу вранці, зокрема, пошкоджені колії, контактна мережа, у будівлях вилетіли шибки. Крім того, на станції були приміські поїзди без пасажирів, у них пошкоджені вікна.

Водночас в УЗ запевнили, що компанія відновить усю пошкоджену інфраструктуру в найкоротший термін.

Відправлення всіх приміських поїздів, що відправлялися зі станції "Запоріжжя-2", буде тимчасово перенесено на основний залізничний вокзал міста.

 

Теги: #пошкодження #вокзали
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:06 15.03.2022
Вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції метро "Лук’янівська" в Києві та службові приміщення

Вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції метро "Лук’янівська" в Києві та службові приміщення

13:44 14.03.2022
Російські війська пошкодили Олишівське підземне сховище газу в Чернігівській області

Російські війська пошкодили Олишівське підземне сховище газу в Чернігівській області

12:57 14.03.2022
Окупанти знову пошкодили лінію електропередачі до ЧАЕС і Славутича після виконаного "Укренерго" ремонту

Окупанти знову пошкодили лінію електропередачі до ЧАЕС і Славутича після виконаного "Укренерго" ремонту

07:38 13.03.2022
У результаті обстрілів у Лисичанську та Попасній пошкоджено газопровід – голова Луганської ОВА

У результаті обстрілів у Лисичанську та Попасній пошкоджено газопровід – голова Луганської ОВА

16:43 12.03.2022
Мінспорту оголошує збір інформації про пошкодження та руйнування російськими військами об'єктів молодіжної інфраструктури

Мінспорту оголошує збір інформації про пошкодження та руйнування російськими військами об'єктів молодіжної інфраструктури

19:41 10.03.2022
Мінспорту заявляє про руйнування та пошкодження молодіжної інфраструктури в різних областях

Мінспорту заявляє про руйнування та пошкодження молодіжної інфраструктури в різних областях

09:59 10.03.2022
Через ворожі обстріли в Харкові пошкоджено газопровід, близько третини городян залишилися без газу - Синєгубов

Через ворожі обстріли в Харкові пошкоджено газопровід, близько третини городян залишилися без газу - Синєгубов

22:28 09.03.2022
Через тиждень у "Дії" можна буде реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно - Шмигаль

Через тиждень у "Дії" можна буде реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно - Шмигаль

20:04 09.03.2022
Фахівці ОГТСУ через обстріл вже третю добу не можуть розпочати ремонт магістрального газопроводу Краматорськ-Донецьк-Маріуполь

Фахівці ОГТСУ через обстріл вже третю добу не можуть розпочати ремонт магістрального газопроводу Краматорськ-Донецьк-Маріуполь

05:34 07.03.2022
Остання група СММ ОБСЄ покине Україну

Остання група СММ ОБСЄ покине Україну

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

90% українців можуть зіткнутися з бідністю і крайньою економічною вразливістю у разі посилення війни – ПРООН

Ми не отримали відповіді на наші пропозиції, спрямовані вчора в Міжнародний Червоний хрест щодо відкриття гуманітарних коридорів сьогодні - Верещук

ЗСУ здійснюють контрнаступ на низці оперативних напрямків - Подоляк

З початку російського вторгнення в Україні загинули 103 дитини і понад 100 поранені - генпрокурор

Військові РФ влаштували погром у будівлі Бучанської міськради, шістьох працівників взято в полон – пресслужба міськради

ОСТАННЄ

Eli Lilly призупинить постачання до РФ ліків, що не є життєво необхідними

ВР збільшила обсяг держгарантій "Укренерго" на 1,1 млрд грн для приєднання до європейської енергосистеми

Лавров заявив про появу сподівань на компроміс у переговорах з Україною

90% українців можуть зіткнутися з бідністю і крайньою економічною вразливістю у разі посилення війни – ПРООН

UHRA сприяє працевлаштуванню українських готельєрів у ЄС під час вимушеної еміграції

Ми не отримали відповіді на наші пропозиції, спрямовані вчора в Міжнародний Червоний хрест щодо відкриття гуманітарних коридорів сьогодні - Верещук

Два російських винищувачі Су-30см ліквідовано на півдні країни - Командування Повітряних сил ЗСУ

ЗСУ здійснюють контрнаступ на низці оперативних напрямків - Подоляк

Залужний: Оборона Києва – наше стратегічне завдання, основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ ЗСУ

З початку російського вторгнення в Україні загинули 103 дитини і понад 100 поранені - генпрокурор

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА