Події

10:09 16.03.2022

Два російських винищувачі Су-30см ліквідовано на півдні країни - Командування Повітряних сил ЗСУ

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У Командуванні Повітряних сил Збройних сил України заявляють про ліквідацію на півдні країни двох російських винищувачів Су-30см.

"Сьогодні, о 5 ранку, на півдні країни два винищувача Су-30см російських фашистів відправили услід за російський кораблем. Пара винищувачів окупантів намагалася атакувати одне із селищ в Одеській області", - йдеться у повідомленні Командування у фейсбуці.

Зазначається, що зенітний ракетний підрозділ Повітряного командування "Південь" обидва літаки ліквідував.

"Пілоти катапультувались і вслід за літаками впали в українське Чорне море", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #рф #знищення #винищувачі
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