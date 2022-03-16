Прем'єр Великої Британії відвідає ОАЕ та Саудівську Аравію у пошуках нових джерел постачання нафти - ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вирушить до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) та Саудівської Аравії в середу в рамках зусиль із забезпечення країни нафтою та нафтопродуктами за рахунок додаткових поставок з Близького Сходу, повідомляють ЗМІ.

Вони зазначають, що оскільки Британія, як і інші західні країни, стикається зі зростанням цін на енергоносії, Джонсон намагатиметься спонукати виробників збільшити обсяг виробництва та забезпечити інші постачання, щоб допомогти споживачам та знизити залежність від російського експорту.

"Велика Британія створює міжнародну коаліцію, щоб впоратися з новою реальністю, з якою ми стикаємося. Світ повинен відучити себе від російських вуглеводнів", - йдеться у поширеній офісом прем'єра заяві Джонсона.

Він зазначив, що "Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати є ключовими міжнародними партнерами у цих зусиллях". Прем'єр-міністр додав, що Велика Британія "працюватиме з ними над гарантуванням регіональної безпеки, підтримкою зусиль із надання гуманітарної допомоги та стабілізацією глобальних енергетичних ринків у довгостроковій перспективі".

В ОАЕ у Джонсона запланована зустріч із наслідним принцем Мухаммедом бен Заїдом, у Саудівській Аравії - з наслідним принцем Мухаммедом бен Салманом.

Британські ЗМІ вважають, що прем'єр також спробує схилити арабських лідерів до того, щоб вони приєдналися до жорсткішого тиску Заходу на Росію через її агресію в Україну.