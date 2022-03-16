Події

07:26 16.03.2022

Прем'єр Великої Британії відвідає ОАЕ та Саудівську Аравію у пошуках нових джерел постачання нафти - ЗМІ

1 хв читати

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вирушить до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) та Саудівської Аравії в середу в рамках зусиль із забезпечення країни нафтою та нафтопродуктами за рахунок додаткових поставок з Близького Сходу, повідомляють ЗМІ.

Вони зазначають, що оскільки Британія, як і інші західні країни, стикається зі зростанням цін на енергоносії, Джонсон намагатиметься спонукати виробників збільшити обсяг виробництва та забезпечити інші постачання, щоб допомогти споживачам та знизити залежність від російського експорту.

"Велика Британія створює міжнародну коаліцію, щоб впоратися з новою реальністю, з якою ми стикаємося. Світ повинен відучити себе від російських вуглеводнів", - йдеться у поширеній офісом прем'єра заяві Джонсона.

Він зазначив, що "Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати є ключовими міжнародними партнерами у цих зусиллях". Прем'єр-міністр додав, що Велика Британія "працюватиме з ними над гарантуванням регіональної безпеки, підтримкою зусиль із надання гуманітарної допомоги та стабілізацією глобальних енергетичних ринків у довгостроковій перспективі".

В ОАЕ у Джонсона запланована зустріч із наслідним принцем Мухаммедом бен Заїдом, у Саудівській Аравії - з наслідним принцем Мухаммедом бен Салманом.

Британські ЗМІ вважають, що прем'єр також спробує схилити арабських лідерів до того, щоб вони приєдналися до жорсткішого тиску Заходу на Росію через її агресію в Україну.

Теги: #британія #премєр #велика #візити #ближсхід
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:32 15.03.2022
Нова податкова система запрацює вже цього тижня, переконаний Шмигаль

Нова податкова система запрацює вже цього тижня, переконаний Шмигаль

16:39 15.03.2022
Джонсон: Понад 100 тис. осіб і організацій зголосилися підтримати українців, які рятуються від війни

Джонсон: Понад 100 тис. осіб і організацій зголосилися підтримати українців, які рятуються від війни

15:32 15.03.2022
До оновленого санкційного списку Великої Британії потрапили Мішустін, Собянін, Медведєв, Пєсков, Турчак, Мазепіни

До оновленого санкційного списку Великої Британії потрапили Мішустін, Собянін, Медведєв, Пєсков, Турчак, Мазепіни

15:09 15.03.2022
До оновленого санкційного списку Великої Британії потрапили Мішустін, Собянін, Медведєв, Пєсков, Турчак, Мазепіни

До оновленого санкційного списку Великої Британії потрапили Мішустін, Собянін, Медведєв, Пєсков, Турчак, Мазепіни

14:47 15.03.2022
Джонсон пообіцяв Україні підтримку, щоб допомогти захиститись від бомбардувань

Джонсон пообіцяв Україні підтримку, щоб допомогти захиститись від бомбардувань

18:53 14.03.2022
Британія видала українцям 4 тис. віз

Британія видала українцям 4 тис. віз

18:21 14.03.2022
Шмигаль подякував країнам ЄС та Молдові за прийом біженців

Шмигаль подякував країнам ЄС та Молдові за прийом біженців

10:54 14.03.2022
21 українська дитина прибула до Англії для лікування раку

21 українська дитина прибула до Англії для лікування раку

23:06 13.03.2022
Володарем головного призу премії BAFTA став фільм "У руках пса"

Володарем головного призу премії BAFTA став фільм "У руках пса"

22:46 13.03.2022
Велика Британія робить все можливе для підтримки України

Велика Британія робить все можливе для підтримки України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав закон про заборону на виготовлення та розповсюдження російської пропаганди

За вівторок гуманітарними коридорами вдалося вивезти 28 893 особи – Зеленський

Війна для Росії закінчиться ганьбою, бідністю та багаторічною ізоляцією, - Зеленський

Я запрошую всіх друзів України відвідати Київ – Зеленський

Зеленський заявив, що позиції України та Росії на переговорах звучать реалістичніше, але ще потрібен час

ОСТАННЄ

Депутата Солоницівської селищної ради взято під варту за підготовку дій, спрямованих на захоплення державної влади - прокуратура

Рятувальники в зоні проведення ООС здійснили 34 виїзди на ліквідацію наслідків бойових дій за добу – ДСНС

Держфінмоніторинг закликає FATF внести Білорусь до "чорного списку" і визнати її країною, яка розповсюджує зброю масового знищення

16 березня: Яке сьогодні свято

Зеленський підписав закон про заборону на виготовлення та розповсюдження російської пропаганди

Окупаційні війська продовжують нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселеним районам українських міст – Генштаб ЗСУ

Японія скасує для Росії статус "найбільш сприятливої нації" в торгівлі

Український берег в Одеській області зазнав артилерійського обстрілу з російських кораблів – А.Геращенко

Понад 8 575 жителів Сумської області виїхали гумкоридором за добу – голова ОДА

Три російські літаки, три БПЛА, гелікоптер і дві крилаті ракети знищило українське ППО за добу - Командування Повітряних сил ЗСУ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА