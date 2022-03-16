Держфінмоніторинг закликає FATF внести Білорусь до "чорного списку" і визнати її країною, яка розповсюджує зброю масового знищення

Державна служба фінансового моніторингу України (ДСФМУ) закликає керівників Групи з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей FATF (Financial Action Task Force) визнати Білорусь країною, яка розповсюджує зброю масового знищення, та внести її до TF.

"РФ за підтримки та сприяння РБ (логістика, аеропорти, військові бази, зброя та військова техніка, військовослужбовці тощо) продовжує відкриту агресію проти України... По суті, територія РБ за сприяння та підтримки політичного керівництва цієї держави виступає плацдармом для здійснення збройної агресії проти України. У цьому зв'язку, головою Державної служби фінансового моніторингу України ініційовано звернення до Президента FATF із закликом визнати РБ як країну, яка своїми діями здійснює розповсюдження зброї масового знищення та внести її до чорного списку FATF", – зазначається у повідомленні. ДСФМУ на фейсбук.

Крім того, керівник Держфінмоніторингу ініціював звернення до голови Егмонтської групи та виконавчого секретаря Егмонтської групи із наполегливим закликом припинити доступ Білорусі до захищеного каналу зв'язку та виключити її із цієї організації.

Джерело: https://www.facebook.com/FIU.Ukraine/posts/342279204610201