Окупаційні війська продовжують нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселеним районам українських міст – Генштаб ЗСУ

За останню добу супротивник зазнав серйозних втрат, українська армія на окремих напрямках перейшла у контрнаступ. Окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселеним районам українських міст, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройним Силам України вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України та, на окремих напрямках, перейти у контрнаступ", – сказано в ранковому зведенні на сторінці Генштабу в фейсбук у середу.

Зазначається, що за підсумками попередньої доби в результаті дій протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ було знищено три літаки (два з них Су-34). Крім того - збитий один вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети. Додаткова інформація зараз уточнюється.

Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. Було здійснено дев'ять авіанальотів на колони техніки та скупчення військ окупантів.

"Окупаційні війська продовжують нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселеним районам українських міст", – наголосили в Генштабі.

Також зазначається, що противник продовжує зазнавати втрат на відступає на окремих напрямках. Основні зусилля окупантів зосереджуються на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів та районів оборони.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua