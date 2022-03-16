Події

06:54 16.03.2022

Японія скасує для Росії статус "найбільш сприятливої нації" в торгівлі

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Уряд Японії має намір скасувати торговельний статус "найсприятливішої нації" для Росії в рамках додаткових санкцій у зв'язку зі спецоперацією в Україні, повідомляє телеканал NHK.

За даними телеканалу, уряд може оголосити про рішення позбавити Росію статусу "найсприятливішої нації" у торгівлі в середу.

Ці заходи означають, що російський імпорт оподатковуватиметься більш високими тарифами.

Президент США Джо Байден оголосив про такі заходи в п'ятницю. Тим часом лідери країн G7 виступили зі спільною заявою, в якій пообіцяли позбавити Росію статусу "найсприятливішої нації".

Теги: #японія #статус #росія #торгівля
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