Японія скасує для Росії статус "найбільш сприятливої нації" в торгівлі

Уряд Японії має намір скасувати торговельний статус "найсприятливішої нації" для Росії в рамках додаткових санкцій у зв'язку зі спецоперацією в Україні, повідомляє телеканал NHK.

За даними телеканалу, уряд може оголосити про рішення позбавити Росію статусу "найсприятливішої нації" у торгівлі в середу.

Ці заходи означають, що російський імпорт оподатковуватиметься більш високими тарифами.

Президент США Джо Байден оголосив про такі заходи в п'ятницю. Тим часом лідери країн G7 виступили зі спільною заявою, в якій пообіцяли позбавити Росію статусу "найсприятливішої нації".