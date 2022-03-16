Події

06:49 16.03.2022

Понад 8 575 жителів Сумської області виїхали гумкоридором за добу – голова ОДА

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Понад 8,57 тисяч мешканців Сумської області виїхали гуманітарним коридором 15 березня, повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

"По гуманітарному коридору із Сумської області виїхали 1175 авто – 4757 громадян, 106 автобусів – 3818 громадян, з них: м. Суми – 955 авто 3820 громадян, 82 автобуси 3130 громадян; м. Тростянець – 21 авто 80 громадян, 2 автобуси ,60 громадян; м. Лебедин – 3 авто 13 громадян, 4 автобуси 100 громадян; м. Конотоп – 133 авто 599 громадян, 15 автобусів 485 громадян; м. Шостка – 32 авто 123 громадянина, 3 автобуси – 43 громадяни", – написав він у своєму телеграм-каналі.

Крім того, Живицький зазначив, що на 01:00 перший евакуаційний потяг уже вирушив зі станції "Лубни" до Львова, а мешканці Сумської області, що йшли в колоні, у безпечному місці.

Джерело: https://t.me/Zhyvytskyy/1168?single

Теги: #евакуація #ситуація #сумська
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