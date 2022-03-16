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06:31 16.03.2022

Зеленський заявив, що позиції України та Росії на переговорах звучать реалістичніше, але ще потрібен час

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Зеленський заявив, що позиції України та Росії на переговорах звучать реалістичніше, але ще потрібен час

Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиції України та Росії на переговорах про припинення війни звучать вже реалістичніше, проте ще потрібен час.

"Ми всі прагнемо миру. Якнайшвидше. Ми всі хочемо перемоги. І постійно є таке відчуття, що ще трохи і ми отримаємо те, що нам належить, але ще необхідні зусилля, терпіння. Ще необхідно боротись. І працювати кожному на своєму місці". Зокрема, представникам нашої делегації на переговорах з РФ", - заявив Зеленський у відеозверненні в ніч проти середи.

За словами президента, це важливо.

"Складно, але важливо, тому що будь-яка війна закінчується угодою. Зустрічі продовжуються. Як мені доповідають, позиції на переговорах звучать вже реалістичніше. Проте ще потрібен час, щоб рішення були на користь саме України", - сказав він.

Теги: #війна #росія #позиції
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