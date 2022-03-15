Події

22:49 15.03.2022

Зеленський вдячний Польщі, Чехії та Словенії за потужне свідчення підтримки у важкий для України час

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Президент України Володимир Зеленський у Києві проводить зустріч із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, віцепрем'єром Польщі Ярославом Качинським, прем'єр-міністрами Чехії та Словенії – Петром Фіалою та Янезом Яншем.

"Ваш візит до Києва у цей важкий для України час – потужне свідчення підтримки. Ми це дуже цінуємо", - цитує Зеленського його пресслужба.

Як видно на відео, в зустрічі бере участь прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/828

Теги: #президент #польща #чехія #словенія
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