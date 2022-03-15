Події

21:39 15.03.2022

З початку війни в Україні росіянами знищено 3,5 тис. об'єктів інфраструктури, зокрема, 165 об'єктів життєзабезпечення населення – Монастирський

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З початку війни російська армія системно знищує цивільну інфраструктуру України, налічується вже 3,5 тис. об'єктів, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"В Україні знищено агресором 3500 об'єктів інфраструктури, зокрема, 230 об'єктів транспортної інфраструктури, 165 об'єктів життєзабезпечення населення, таких як електропідстанції та газопроводи, повністю або частково зруйновані", – йдеться у повідомленні на телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України у вівторок увечері.

За його словами, серед зруйнованих об'єктів є будівлі ДСНС та Нацполіції.

"Зруйновані навчальні заклади – повністю або частково – 72 об'єкти. Установи охорони здоров'я – 21 об'єкт на території України. Житлові будинки – кількість змінюється щодня. Наразі це понад 2700 зруйнованих будинків. Заклади соціальної сфери – 10. Інші об'єкти, серед яких є будівлі Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції тощо – понад 400", - повідомив міністр.

Джерело: @mvs_ukraine

Теги: #війна #інфраструктура #руйнування
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