Російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області, поранені двоє людей – голова ОВА

Російські окупанти у вівторок завдали по Одеській області ракетного удару, в результаті 2 особи отримали поранення, повідомив голова Одеської ОВ Максим Марченко.

"Сухопутні війська противника не мають успіху на жодному з напрямків в інших областях. Тому вранці по одному з наших населених пунктів було завдано ракетних ударів ворожою авіацією та кораблями. Є двоє поранених", - сказав Марченко у своєму відеозверненні.

Він також повідомив, що близько 14:00 по іншому населеному пункту області противник відкрив вогонь із корабельної артилерії, використавши близько 90 снарядів.

"Однак наші воїни гідно тримають оборону. Я хочу запевнити, що за кожного нашого пораненого, за кожну руйнацію ворог зазнає в рази більших втрат", - підсумував глава ОВА.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/176