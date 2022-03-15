Президент Євроради поговорив із Путіним, закликав до негайного припинення вогню та виведення російських військ з України

Президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що провів розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, закликав його до негайного припинення вогню та виведення російських військ із території України.

"Підкреслив президенту РФ нагальну необхідність припинення братовбивчої війни Росії проти України. ЄС єдиний у засудженні російської агресії, відповіді потужними санкціями та наданні подальшої підтримки Україні", - написав він у твіттері у вівторок.

Мішель також повідомив, що закликав Путіна до негайного припинення вогню та виведення російських військ.

"Обговорено поточні переговори між Україною та Росією. Захист життя цивільних осіб є абсолютним пріоритетом. Безладний обстріл мирних жителів України з боку російських сил має бути припинено. Росія має терміново забезпечити гуманітарний доступ та безпечний прохід", - додав він.

Джерело: https://twitter.com/eucopresident/status/1503765803312758789