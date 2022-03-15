Російські військові завдали ракетних ударів по Малинському району Житомирської області, одна людина загинула, двоє поранені

У результаті авіаобстрілів у Малинському районі Житомирської області загинула жінка, ще двоє людей поранено, зруйновано приватні будинки та виробничі приміщення, повідомляє поліція Житомирської області.

"Вдень 15 березня авіаобстрілів зазнали м. Малин та с. Юрівка місцевої громади. Попередньо відомо, що внаслідок дій агресора постраждали люди, зруйновані приватні будинки та виробничі приміщення. На місцях військових злочинів працюють поліцейські", - йдеться у повідомленні облполіції на сторінці у фейсбуку.

За інформацією поліції, близько полудня 15 березня ракетні удари припали на виробничі приміщення двох підприємств у Малині, в результаті зруйновано та пошкоджено цехи, інформація щодо потерпілих уточнюється.

"У с. Юрівка в результаті авіаудару зруйновано 2 сільські будинки і до десятка приватних садиб пошкоджено. Станом на 14:00 відомо про одну загиблу жінку, 1944 р.н. і ще одну травмовану, 1944 р.н. Станом на 16:00 стало відомо ще про одного травмованого чоловіка, 1959 р.н. Тривають рятувально-пошукові роботи", - йдеться у повідомленні облполіції.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи Малинського відділення поліції, фіксуються обставини та наслідки військових злочинів.

Джерело: https://www.facebook.com/zhytomyr.police/posts/327352196090768