Події

18:55 15.03.2022

ВР передбачила "бойовий імунітет" для військового командування, військовослужбовців, ТРО та правоохоронців

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Верховна Рада законодавчо закріпила правовий захист військового командування, військовослужбовців, бійців територіальної оборони та працівників правоохоронних органів в умовах дії режиму воєнного стану.

Ухвалення відповідного законопроєкту №7145 за основу та в цілому підтримали 344 народних депутати на пленарному засіданні у вівторок.

Закон визначає, що бойовий імунітет - це звільнення військового командування, військовослужбовців, добровольців сил тероборони Збройних сил України, правоохоронців, які беруть участь в обороні України, від відповідальності, зокрема кримінальної, за втрати особового складу, бойової техніки чи іншого військового майна, наслідки застосування збройних сил під час відсічі агресії проти України.

Так, кримінальним правопорушенням не є дія, вчинена в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту і спрямована на відсіч та стримування збройної агресії Російської Федерації, якщо це завдало шкоди життю та здоров'ю людини, яка зазіхає, за відсутності ознак катувань і порушень правил ведення війни або застосування збройних сил, визначених міжнародними договорами.

Документ передбачає, що українські захисники не нестимуть кримінальної відповідальності за застосування зброї (озброєння), бойових припасів або вибухових речовин проти майна та осіб, які здійснюють збройну агресію проти України, якщо їхнє застосування сталося відповідно до вимог законодавства.

Крім того, в умовах воєнного стану від кримінальної відповідальності звільняються політики, держслужбовці, чиновники та керівники суб'єктів державного сектору економіки за рішення, негативні наслідки яких неможливо передбачити або ризик від яких виправданий, за умови, що такі дії необхідні для відбиття збройної агресії проти України.

Теги: #війна #імунітет
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