Події

15:37 15.03.2022

ДСНС повідомляє про третього загиблого у 16-поверховому будинку у Святошинському районі в Києві після обстрілу

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Кількість жертв пожежі у 16-поверховому багатоквартирному житловому будинку у Святошинському районі Києва становить три людини, врятовано 48, при цьому саму пожежу вже вдалося ліквідувати, повідомляється у телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"О 15:03 пожежу у 16-поверховому житловому будинку у Святошинському районі, що сталася внаслідок обстрілу, ліквідовано. Внаслідок події троє людей загинули, п'ятеро травмовані і 48 врятовано", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч на вівторок унаслідок влучання боєприпасу у 16-поверховий житловий будинок у Святошинському районі в Києві відбулися значні руйнування будівлі з подальшим займанням із 1-го до 16-го поверху. О 9:50 пожежу було локалізовано, на той момент повідомлялося про двох загиблих унаслідок трагедії та 46 врятованих мешканців будинку.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/4828

Теги: #київ #жертви #обстріл
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