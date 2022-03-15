Події

15:35 15.03.2022

Розпочалася евакуація персоналу та підопічних Оскільського психоневрологічного інтернату на Харківщині - Синєгубов

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Розпочалася евакуація персоналу та підопічних Оскільського психоневрологічного інтернату на Харківщині - Синєгубов

Персонал та підопічних Оскільського психоневрологічного інтернату (Ізюмський район Харківської області), зруйнованого внаслідок ворожого обстрілу, евакуювали у безпечне місце, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"300 людей - підопічні та працівники - вже прямують до місць убезпечення за маршрутом "зеленого коридору"... Підопічні спеціальної установи - це люди похилого віку, які потребують особливого догляду, люди з інвалідністю. Вдячні всім причетним за неймовірні зусилля для порятунку людей", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 11 березня внаслідок ворожого обстрілу с. Оскіл Ізюмського району Харківської області снаряд потрапив у п'ятиповерховий корпус КУ "Оскільський психоневрологічний інтернат". На момент обстрілу всі 30 осіб персоналу закладу та 330 пацієнтів (переважно літні люди та інваліди) перебували в укритті. Обійшлося без жертв.

Теги: #евакуація #харківщина #інтернат
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