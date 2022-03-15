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12:43 15.03.2022

Туреччина контактує з РФ та Україною щодо припинення вогню - глава МЗС

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Анкара продовжує контакти з Росією та Україною з питань припинення вогню та евакуації турецьких громадян із зон бойових дій, наводить у вівторок агентство "Анадолу" слова глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

"Туреччина контактує з Україною та Росією у питанні досягнення угоди щодо режиму припинення вогню", - заявив глава МЗС Туреччини.

Він також зазначив, що Туреччина співпрацює з обома країнами щодо евакуації своїх громадян з України. За його словами, евакуація турецьких громадян із Маріуполя очікується "сьогодні чи завтра".

Чавушоглу додав, що у вівторок Одесу залишить евакуаційний автобус.

Теги: #росія #туреччина #контакти
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