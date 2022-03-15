Події

12:30 15.03.2022

Глави МЗС України та Хорватії обговорили посилення санкційного тиску на РФ

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грлич-Радман у телефонній розмові погодилися, що санкційний тиск на Росію має ще більше посилитися.

"Ми погодилися з тим, що санкційний тиск на Росію має ще більше посилитися, щоб змусити Москву припинити бомбардування мирних жителів, дотримуватися режиму припинення вогню і піти з території України. Вдячний Хорватії за солідарність та гуманітарну підтримку", - написав Кулеба у твіттері у вівторок.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1503674532686712835

Теги: #росія #санкції #хорватія
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