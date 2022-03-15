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12:04 15.03.2022

Депутати пропонують поширити закон про націоналізацію майна та грошей РФ на громадян РФ та деяких інших фізосіб – законопроєкт

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Депутати пропонують поширити закон про націоналізацію майна та грошей РФ на громадян РФ та деяких інших фізосіб – законопроєкт

Група з п'яти народних депутатів пропонує розширити коло резидентів РФ, до активів яких застосовуватиметься націоналізація майна та коштів, зокрема додати до них громадян РФ і тих, хто не зупинив свою економічну діяльність у країні-агресорі під час воєнного стану.

Відповідний законопроєкт №7169 зареєстрували народні депутати Дмитро Наталуха, Ганна Лічман, Олексій Мовчан, Борис Приходько та Ігор Марчук у вівторок.

Документ, зокрема, визначає, що до резидентів РФ, крім юридичних осіб, зараховуються також громадяни Росії та особи, які не є її громадянами, але мають "найбільш тісний зв'язок з РФ, зокрема мають місце проживання або займаються основною діяльністю".

Також до резидентів країни-агресора депутати пропонують зараховувати за рішенням Ради національної безпеки і оборону чи суду фізичних або юридичних осіб незалежно від громадянства, місця проживання, місцезнаходження, основної діяльності, які публічно заперечують чи підтримують російську воєнну агресію проти України, встановлення тимчасової окупації в Україні та які не зупинили своєї економічної діяльності у Росії в період воєнного стану, йдеться в законопроєкті.

Як повідомлялося, 7 березня набув чинності закон про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів.

Примусове вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації (відшкодування) їхньої вартості. Рішення про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів приймається Радою національної безпеки та оборони України та вводиться в дію указом президента України.

Наразі в законі "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів" резидентами визначають юридичних осіб, їхні філії та представництва, які провадять діяльність в Україні і засновником, учасником та акціонером яких прямо або опосередковано є РФ, пояснював раніше голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

 

Теги: #рф #війна #законотворчість #націоналізація
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