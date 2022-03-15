Південна Корея надасть Україні військову матеріальну та медичну допомогу

Південна Корея надасть Україні військову допомогу нелетального характеру, таку як куленепробивні шоломи та ковдри, а також предмети медичного призначення, повідомляє агентство "Ренхап".

Пакет матеріально-технічної підтримки, який Південна Корея планує направити в Україну, оцінюється в 1 млрд. вон (понад $804 тис.). Він складається приблизно з 20 предметів, включно з наметами, їжею, готовою до вживання, покривала та аптечки першої допомоги.

"Щодо деталей, зокрема того, як допомога буде надсилатися, та інших конкретних пов'язаних із цим питань, консультації тривають", - заявив представник міністерства оборони Пу Син Чхан.