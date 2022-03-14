МВФ очікує зростання держборгу України у 2022 році з 50% ВВП до 60% ВВП

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує збільшення співвідношення державного та гарантованого державою боргу України до ВВП у 2022 році з 50,2% до 60,3%.

"Середньострокова траєкторія (оновленого прогнозу) залишається приблизно на 10 процентних пунктів вищою (від попереднього прогнозу), а її низхідний трек залежить від швидкого відновлення зростання реального ВВП та реалізації первинних профіцитів, як і прогнозувалося", – йдеться в матеріалах фонду від 7 березня, підготовлених до виділення екстреного фінансування Україні на $1,4 млрд та оприлюднених на його сайті в понеділок.

Відповідно до них, збереження геополітичного напруження та/або відхилень в економічній політиці може поставити під загрозу цю траєкторію.

"Базові прогнози передбачають, що до 2026 року зовнішній борг впаде нижче за 50% ВВП, проте це є предметом підвищеної невизначеності та потенційно вищого зовнішнього фінансування через ризики, пов'язані з макроекономічними потрясіннями", – зазначає МВФ.

Щодо курсу гривні фонд уникнув будь-яких конкретних оцінок, однак спрогнозував, що курс має знизитися в найближчій перспективі через негативні шоки для економіки, але потім стабілізується в середньостроковій перспективі в міру початку відновлення.

МВФ нагадав, що на тлі ескалації геополітичного напруження гривня подешевшала від початку року до 24 лютого, коли Росія напала на Україну, приблизно на 7% – до 29,5 грн/$1. Валютний ринок було призупинено, і Нацбанк зафіксував курс на цьому рівні. "Передбачається, що обмінний курс залишиться фіксованим на час конфлікту, і очікується певне зниження курсу в міру поступової лібералізації контролю та стабілізації економіки до кінця року", - йдеться в матеріалах.

Щодо інфляції фонд зазначає, що вона, ймовірно, збережеться на вищих рівнях довше, ніж очікувалося раніше. "Рівні з однозначним числом імовірні лише у 2023 році, а цільовий рівень у 5% - у 2025 році через перебої з постачанням і тиском на витрати для задоволення потреб, що виникають внаслідок конфлікту", - вважають у МВФ, прогнозуючи зростання інфляції цього року до 20% із 10% у 2021 році та 5% у 2020 році.

Як повідомлялося, держборг України під час коронакризи у 2020 році зріс з 50,5% ВВП до 61% ВВП, проте минулого року знизився до 50,2% ВВП.

МВФ станом на 7 березня оцінював падіння ВВП України цього року в 10%, однак зазначав, що у разі затягування війни воно буде значно більшим.