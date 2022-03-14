Події

22:13 14.03.2022

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирних громадян під час евакуації – Верещук

1 хв читати

Російські окупанти продовжують порушувати фундаментальні засади міжнародного гуманітарного права та обстрілюють мирних громадян під час проведення евакуаційних заходів, заявила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Коротко хочу зупинитися на порушеннях, які були сьогодні протягом дня з початку роботи гуманітарних коридорів… Окупанти продовжують порушувати фундаментальні засади міжнародного гуманітарного права, а саме – обстрілювати мирних, цивільних громадян", – наголосила вона у своєму відеозверненні в понеділок увечері.

За словами Верещук, окупанти порушили домовленості щодо припинення вогню для гуманітарних коридорів у Броварському районі Київської області.

"Колони автобуси для евакуації не змогли проїхати до сіл Богданівка та Новобогданівка, до села Бобрик через те, що з російського боку розпочалися наступальні дії", – уточнила міністр.

Крім того, вона також звернула увагу на те, що окупаційні війська всупереч встановленому режиму припинення вогню провокували бойові зіткнення в містах Попасна та Рубіжне Луганської області, де були організовані гуманітарні коридори для евакуації людей, яких все ж таки "вдалося вивезти в складних умовах з-під обстрілів".

Джерело: https://t.me/OP_UA/5895

Теги: #евакуація #агресор
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:52 14.03.2022
Близько 4 тисяч мирних громадян вдалось у понеділок евакуювати через гуманітарні коридори – Верещук

Близько 4 тисяч мирних громадян вдалось у понеділок евакуювати через гуманітарні коридори – Верещук

21:45 14.03.2022
Окупанти обстріляли колону мирних жителів під час евакуації з Гостомелю, одна жінка загинула – поліція

Окупанти обстріляли колону мирних жителів під час евакуації з Гостомелю, одна жінка загинула – поліція

16:15 14.03.2022
Українських дітей із хронічними захворюваннями переправили на лікування з Польщі до Італії

Українських дітей із хронічними захворюваннями переправили на лікування з Польщі до Італії

16:11 14.03.2022
Наразі майже 150 тисяч людей змогли скористатися гуманітарними коридорами - Верещук

Наразі майже 150 тисяч людей змогли скористатися гуманітарними коридорами - Верещук

16:04 14.03.2022
З Луганської області евакуювали ще понад 1600 осіб – голова Луганської ОВА

З Луганської області евакуювали ще понад 1600 осіб – голова Луганської ОВА

15:09 14.03.2022
Із Маріуполя "зеленим коридором" виїхали понад 160 приватних автомобілів - міськрада

Із Маріуполя "зеленим коридором" виїхали понад 160 приватних автомобілів - міськрада

13:50 14.03.2022
Формується реєстр новобудов для викупу під розміщення евакуйованих - Парцхаладзе

Формується реєстр новобудов для викупу під розміщення евакуйованих - Парцхаладзе

13:20 14.03.2022
Мінсоцполітики забезпечило евакуацію 2 274 дітей із вразливих категорій

Мінсоцполітики забезпечило евакуацію 2 274 дітей із вразливих категорій

13:07 14.03.2022
Клініка "Охматдит" після початку агресії РФ евакуювала дітей з онокозахворюваннями та дітей на гемодіалізі – гендиректор

Клініка "Охматдит" після початку агресії РФ евакуювала дітей з онокозахворюваннями та дітей на гемодіалізі – гендиректор

11:12 14.03.2022
1 млн 758 тис. людей з України перетнули кордон Польщі після початку агресії РФ

1 млн 758 тис. людей з України перетнули кордон Польщі після початку агресії РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти обстріляли колону мирних жителів під час евакуації з Гостомелю, одна жінка загинула – поліція

Зеленський висловив співчуття сім'ї загиблого американського журналіста: Нехай життя і жертва Брента надихнуть світ на боротьбу за сили світла проти темряви

Суд ООН у Гаазі оголосить рішення про тимчасові заходи, запрошені Україною в справі проти РФ, 16 березня

ТРЦ Lavina Mall у Києві зазнав авіаудару

Постпреди країн ЄС погодили четвертий пакет санкцій проти РФ

ОСТАННЄ

В Естонії скасовують COVID-обмеження

Кулеба та його канадська колега Жолі домовилися про посилення санкцій проти Росії

У РФ заборонили вивезення зерна до ЄАЕС до 30 червня та цукру за межі союзу до 31 серпня

Мера Мелітополя окупанти тримають у Луганську та інкримінують "тероризм" – голова Запорізької ОДА

Зеленський пропонує ВР продовжити воєнний стан ще на 30 днів із 26 березня – законопроєкт

Зеленський пропонує ВР продовжити воєнний стан ще на 30 днів із 24 березня – законопроєкт

У Росії співробітниця "Первого канала" під час прямого ефіру новин вийшла з плакатом із закликом зупинити війну

Зеленський пропонує ВР продовжити воєнний стан ще на 30 днів із 24 березня – законопроєкт

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРОПОНУЄ ВР ПРОДОВЖИТИ ВОЄННИЙ СТАН ЩЕ НА 30 ДНІВ ІЗ 24 БЕРЕЗНЯ - ЗАКОНОПРОЄКТ

ЄК швидко підготує свої висновки на заявки України, Грузії та Молдови про вступ до ЄС, обіцяють у Брюсселі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА