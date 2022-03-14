Російські окупанти продовжують обстрілювати мирних громадян під час евакуації – Верещук

Російські окупанти продовжують порушувати фундаментальні засади міжнародного гуманітарного права та обстрілюють мирних громадян під час проведення евакуаційних заходів, заявила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Коротко хочу зупинитися на порушеннях, які були сьогодні протягом дня з початку роботи гуманітарних коридорів… Окупанти продовжують порушувати фундаментальні засади міжнародного гуманітарного права, а саме – обстрілювати мирних, цивільних громадян", – наголосила вона у своєму відеозверненні в понеділок увечері.

За словами Верещук, окупанти порушили домовленості щодо припинення вогню для гуманітарних коридорів у Броварському районі Київської області.

"Колони автобуси для евакуації не змогли проїхати до сіл Богданівка та Новобогданівка, до села Бобрик через те, що з російського боку розпочалися наступальні дії", – уточнила міністр.

Крім того, вона також звернула увагу на те, що окупаційні війська всупереч встановленому режиму припинення вогню провокували бойові зіткнення в містах Попасна та Рубіжне Луганської області, де були організовані гуманітарні коридори для евакуації людей, яких все ж таки "вдалося вивезти в складних умовах з-під обстрілів".

Джерело: https://t.me/OP_UA/5895