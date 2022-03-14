У результаті обстрілу в Чернігові загинули десятеро людей - Офіс Генпрокурора

У результаті обстрілу у понеділок міста Чернігів загинуло 10 людей, повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

"14 березня 2022 року окупанти вкотре обстріляли житлові будинки та інфраструктуру міста Чернігова. За попередньою інформацією, в результаті обстрілів загинуло 10 людей", - йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у понеділок.

Чернігівська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч.2 ст.438 Кримінального Кодексу України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводитиме слідчий відділ УСБУ в Чернігівській області.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/3185