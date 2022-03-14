Суд ООН у Гаазі оголосить рішення про тимчасові заходи, запрошені Україною в справі проти РФ, 16 березня

Міжнародний суд ООН оголосить рішення про тимчасові обмежувальні заходи, запрошені Україною за позовом проти Росії, 16 березня.

Відповідний анонс поширений у понеділок пресслужбою Суду. "У середу, 16 березня, Міжнародний суд, головний судовий орган Організації Об'єднаних Націй, винесе свою постанову на запит про вказівку тимчасових заходів, поданих Україною у справі щодо Заяви про Геноцид відповідно до Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Російської Федерації)", - йдеться у повідомленні.

Публічне засідання, під час якого голова суду, суддя Джоан Е. Донох'ю, зачитає ухвалу суду, розпочнеться о 16.00 у Палаці миру в Гаазі. "Зважаючи на пандемію COVID-19 у Великому залі правосуддя будуть присутні лише члени Суду та представники держави-сторони справи. Члени дипломатичного корпусу, засоби масової інформації та громадськість зможуть стежити за читанням через пряму вебтрансляцію на вебсайті суду, а також на вебтелебаченні ООН", - деталізували в Суді.

У рамках першого засідання справи, яке відбулося 7 березня, коагент України Оксана Золотарьова оголосила тимчасові заходи, про які суд просить Україна: РФ має негайно припинити військову операцію, розпочату 24 лютого 2022 року, РФ має негайно гарантувати, що жодні військові чи нерегулярні військові частини, які можуть керуватися або підтримуватися нею, а також будь-які організації та люди, які можуть перебувати під її керуванням або впливом, не вдадуться до дій у просуванні військової операції. "РФ також повинна утриматися від будь-яких дій і повинна надати запевнення в тому, що не буде вжито жодних дій, які можуть погіршити або розширити спір, який є предметом цієї заяви, або зробити цей спір більш складним для вирішення", - зазначила коагент.

Росія не брала участі у слуханнях за цим позовом.