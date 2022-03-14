Події

21:29 14.03.2022

Суд ООН у Гаазі оголосить рішення про тимчасові заходи, запрошені Україною в справі проти РФ, 16 березня

2 хв читати
Суд ООН у Гаазі оголосить рішення про тимчасові заходи, запрошені Україною в справі проти РФ, 16 березня

Міжнародний суд ООН оголосить рішення про тимчасові обмежувальні заходи, запрошені Україною за позовом проти Росії, 16 березня.

Відповідний анонс поширений у понеділок пресслужбою Суду. "У середу, 16 березня, Міжнародний суд, головний судовий орган Організації Об'єднаних Націй, винесе свою постанову на запит про вказівку тимчасових заходів, поданих Україною у справі щодо Заяви про Геноцид відповідно до Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Російської Федерації)", - йдеться у повідомленні.

Публічне засідання, під час якого голова суду, суддя Джоан Е. Донох'ю, зачитає ухвалу суду, розпочнеться о 16.00 у Палаці миру в Гаазі. "Зважаючи на пандемію COVID-19 у Великому залі правосуддя будуть присутні лише члени Суду та представники держави-сторони справи. Члени дипломатичного корпусу, засоби масової інформації та громадськість зможуть стежити за читанням через пряму вебтрансляцію на вебсайті суду, а також на вебтелебаченні ООН", - деталізували в Суді.

У рамках першого засідання справи, яке відбулося 7 березня, коагент України Оксана Золотарьова оголосила тимчасові заходи, про які суд просить Україна: РФ має негайно припинити військову операцію, розпочату 24 лютого 2022 року, РФ має негайно гарантувати, що жодні військові чи нерегулярні військові частини, які можуть керуватися або підтримуватися нею, а також будь-які організації та люди, які можуть перебувати під її керуванням або впливом, не вдадуться до дій у просуванні військової операції. "РФ також повинна утриматися від будь-яких дій і повинна надати запевнення в тому, що не буде вжито жодних дій, які можуть погіршити або розширити спір, який є предметом цієї заяви, або зробити цей спір більш складним для вирішення", - зазначила коагент.

Росія не брала участі у слуханнях за цим позовом.

Теги: #рф #суд #оон #агресія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:55 14.03.2022
У Fox News заявили, що їхнього кореспондента було травмовано під Києвом

У Fox News заявили, що їхнього кореспондента було травмовано під Києвом

21:33 14.03.2022
Зеленський висловив співчуття сім'ї загиблого американського журналіста: Нехай життя і жертва Брента надихнуть світ на боротьбу за сили світла проти темряви

Зеленський висловив співчуття сім'ї загиблого американського журналіста: Нехай життя і жертва Брента надихнуть світ на боротьбу за сили світла проти темряви

21:13 14.03.2022
Генерал США Ходжес: Приблизно за 10 днів у Росії вичерпаються можливості вести військову агресію проти України, Захід має прискорити свою підтримку

Генерал США Ходжес: Приблизно за 10 днів у Росії вичерпаються можливості вести військову агресію проти України, Захід має прискорити свою підтримку

19:28 14.03.2022
Генеральний секретар ООН: Україна горить і знищується на очах цілого світу, необхідні серйозні переговори, засновані на принципах Статуту та міжнародного права ООН

Генеральний секретар ООН: Україна горить і знищується на очах цілого світу, необхідні серйозні переговори, засновані на принципах Статуту та міжнародного права ООН

19:16 14.03.2022
Україна вимагає негайного виключення Росії зі складу Ради Європи - Шмигаль

Україна вимагає негайного виключення Росії зі складу Ради Європи - Шмигаль

18:26 14.03.2022
Фонди культури Європи засуджують збройну агресію Росії проти України - Ткаченко

Фонди культури Європи засуджують збройну агресію Росії проти України - Ткаченко

18:09 14.03.2022
Організації AACSB, AMBA, BGA та EFMD заявили про призупинення акредитації діяльності російських закладів - Міносвіти

Організації AACSB, AMBA, BGA та EFMD заявили про призупинення акредитації діяльності російських закладів - Міносвіти

17:58 14.03.2022
Україна закликала ООН, Червоний Хрест та ОБСЄ створити групу спостерігачів за роботою гуманітарних коридорів

Україна закликала ООН, Червоний Хрест та ОБСЄ створити групу спостерігачів за роботою гуманітарних коридорів

16:08 14.03.2022
"Рускій мір" несе руйнування не лише міст, а й демократії – Резніков

"Рускій мір" несе руйнування не лише міст, а й демократії – Резніков

15:37 14.03.2022
Інформвійська України зламують сайти РФ і ставлять туди жертв російської армії

Інформвійська України зламують сайти РФ і ставлять туди жертв російської армії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти обстріляли колону мирних жителів під час евакуації з Гостомелю, одна жінка загинула – поліція

Зеленський висловив співчуття сім'ї загиблого американського журналіста: Нехай життя і жертва Брента надихнуть світ на боротьбу за сили світла проти темряви

ТРЦ Lavina Mall у Києві зазнав авіаудару

Постпреди країн ЄС погодили четвертий пакет санкцій проти РФ

Ракетний удар по телевежі біля Рівного забрав дев'ять життів – голова обладміністрації

ОСТАННЄ

У результаті обстрілу в Чернігові загинули десятеро людей - Офіс Генпрокурора

Окупанти зазнали суттєвих втрат під час спроби прориву на Донеччині - ОТУ "Схід"

Близько 4 тисяч мирних громадян вдалось у понеділок евакуювати через гуманітарні коридори – Верещук

Окупанти обстріляли колону мирних жителів під час евакуації з Гостомелю, одна жінка загинула – поліція

Авіарегулятор ЄС призупинив сертифікати російських авіакомпаній

В Україну прибула команда лікарів із Ізраїлю – Єрмак

Кабмін в умовах військової агресії РФ може запровадити ПСО для економічно значущих підприємств та тепловиробників - "Нафтогаз"

Зеленський погодив із президентом Польщі, прем'єр-міністрами Ізраїлю та Люксембургу подальші дії на тлі російської агресії в Україні

Потік українських біженців до Молдови зменшується - МВС

Кабмін розширив можливості для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА