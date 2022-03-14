Кабмін в умовах військової агресії РФ може запровадити ПСО для економічно значущих підприємств та тепловиробників - "Нафтогаз"

Київ. 14 березня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Кабінет міністрів в умовах військової агресії РФ може покласти на ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" спецзобов'язання щодо забезпечення газом виробників тепла населенню та важливих для економіки підприємств, як це було зроблено для 12 ТЕС, повідомила НАК "Нафтогаз України".

"Розглядається питання розширення ПСО на інших споживачів, які мають важливе значення для економіки в період російської військової агресії та для забезпечення теплом населення на час опалювального сезону", - йдеться у повідомленні компанії у телеграм-каналі в понеділок увечері.

Компанія зазначила, що має необхідний ресурс для задоволення всіх заявок під час опалювального сезону.

Згідно з повідомленням, за підсумками 13 березня, добовий обсяг постачання газу ДК "Нафтогаз трейдинг" споживачам з урахуванням потреб ТЕС зріс до 90 млн. куб. м. Це на 2 млн. куб. м більше результату 12 березня, коли з початком постачання газу ТЕС добовий обсяг постачання ресурсу було збільшено на 16%, до 88 млн куб. м.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України з 1 березня 2022 року поклав на "Нафтогаз трейдинг" спеціальні зобов'язання щодо постачання природного газу 12 ТЕС за ціною 7,08 тис. грн/тис. куб. м. Зобов'язання діє з моменту укладання договору та до 30 квітня 2022 року.

Увечері 12 березня ДК "Нафтогаз Трейдинг" повідомив, що в рамках затвердженого урядом ПСО розпочав постачання природного газу трьом тепловим електростанціям (ТЕС), а загалом підписано договори на постачання газу з чотирма ТЕС, йде процес з іншими.

"Нафтогаз Трейдинг" з початку опалювального сезону постачає підприємствам ТКЕ газ для обігріву населення за фіксованою ціною 7420 грн/тис. куб. м та бюджетних установ – по 16 390 грн/тис. куб. м.

За даними "Оператора ГТС України", запаси газу в підземних сховищах (ПСГ) України на 13 березня становлять близько 9,4 млрд. куб. м. Середньодобовий відбір зі сховищ останніми днями збільшився до 50-55 млн. куб. м із 40-45 млн куб. м у першій декаді березня. При цьому Україна почала поступово відновлювати видобуток газу, що різко впав після початку військової агресії РФ. Якщо 1-23 лютого добовий видобуток становив близько 55,5 млн. куб. м, то наприкінці лютого – на початку березня він упав до 47,5-48 млн куб. м, а останніми днями стабілізувався на рівні 50,5 млн куб. м.