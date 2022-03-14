ТРЦ Lavina Mall у Києві зазнав авіаудару
Торговельно-розважальний центр Lavina Mall, розташований у Святошинському районі біля селища Берковець на північно-західній околиці Києва, зазнав авіаудару в понеділок увечері.
"Авіаудар по торговельному центру Lavina Mall у Києві", - йдеться у коментарі до відповідного відеоролика, опублікованого у Twitter Верховної Ради.
У телеграм-каналі "Київ. Головне" опубліковано відео всередині пошкодженого корпусу: снаряд пробив стіну ТРЦ, уламки його лежать усередині приміщення.
Джерела:
https://twitter.com/verkhovna_rada/status/1503431449428508684
https://t.me/KyivPolitics/9150