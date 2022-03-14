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19:28 14.03.2022

Генеральний секретар ООН: Україна горить і знищується на очах цілого світу, необхідні серйозні переговори, засновані на принципах Статуту та міжнародного права ООН

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Київ. 14 березня. Інтерфакс-Україна - Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав негайно припинити боротьбу в Україні для проведення серйозних переговорів, заснованих на принципах Статуту ООН та міжнародного права.

"Україна горить і знищується на очах цілого світу. Ця трагедія має припинитися. Нам потрібно негайне припинення бойових дій і серйозні переговори, засновані на принципах Статуту ООН та міжнародного права", - написав він у твіттері в понеділок.

Джерело: https://twitter.com/antonioogutres/status/1503392083620552712

Теги: #оон #підтримка #військова
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