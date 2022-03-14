Події

16:15 14.03.2022

Українських дітей із хронічними захворюваннями переправили на лікування з Польщі до Італії

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Європейський Союз скоординував першу операцію Medevac, переправивши хронічно хворих українських дітей із Польщі до Італії, повідомляє дипломатична служба Європейського Союзу в понеділок.

"Медична евакуація була профінансована та оперативно забезпечена механізмом цивільного захисту ЄС у рамках Європейського механізму солідарності для медичного трансферу біженців та переміщених осіб країнами ЄС", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що евакуацію здійснила італійська медична група за запитом та у тісній співпраці з Польщею.

Теги: #евакуація #діти
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