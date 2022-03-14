Противник зосередив зусилля на східному та південному напрямках, біля Києва і Харкова зайняв оборону – Арестович

Ситуація в Україні залишається контрольованою військово-політичним керівництвом країни, Збройні сили України завдають ударів по противнику в зонах його зосередження, повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Наразі можна сказати, що противник визначився з основними напрямками оперативних зусиль – це, по-перше, зона ООС, місто Маріуполь і місто Миколаїв. У Київській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях ситуація залишається спокійнішою, частину своїх військ противник перекидає на південь чи на схід нашої країни, у ті операційні райони", - розповів Арестович на брифінгу в понеділок.

Він наголосив, що на півночі країни та біля Харкова російські війська перейшли до оборони.

"Противник стає в оборону, ми наносимо по ньому удари, і наступальних дій він не робить. Протягом доби відмінно відпрацювали наші Повітряні сили, згідно з їх доповіддю, і збили щонайменше сім літальних апаратів противника, з них чотири літаки, два вертольоти, один БПЛА оперативно-тактичного рівня і кількість крилатих ракет, яка встановлюється”, - зазначив Арестович.

"Противник завдавав уночі ударів у відповідь по містах України, до чого ми, на жаль, вже звикли, але це спроба помститися нам за дуже вмілу роботу наших Повітряних сил, наших ударних підрозділів, ракетних військ та артилерії, які завдали нищівних ударів знову в Херсонській області по противнику, у зоні ООС та в районі Київської області", - додав він.