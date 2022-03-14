Події

16:11 14.03.2022

Наразі майже 150 тисяч людей змогли скористатися гуманітарними коридорами - Верещук

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Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що наразі майже 150 тисяч людей змогли скористатися гуманітарними коридорами.

"Разом з тим вона визнала, що загалом процес іде дуже складно, адже агресор не виконує взяті зобов'язання, не дотримується режиму припинення вогню. Відтак, люди почасти залишаються у небезпеці. Навіть - перебуваючи у гуманітарних коридорах, які мали б їм гарантувати повний захист", - ідеться у повідомленні пресслужби Мінреінтеграції.

За словами Верещук, поточні результати сьогоднішньої евакуації стануть відомі сьогодні після восьмої години вечора, але наразі очевидно, що вона йде складно.

"Наразі не всі гуманітарні коридори запрацювали. Так, на Київщині їм завадили обстріли - окупант не дотримується режиму припинення вогню", - розповіла вона.

Крім того, за її словами, болючим питанням залишається доля тисяч іноземців, які не можуть через війну залишити Україну.

"Для Росії немає жодного виправдання. Вона має розуміти, що понесе повну відповідальність за всі вбивства, скоєні в Україні. В окупованому Маріуполі сотні і сотні мусульман, які хочуть покинути місто, але не можуть це зробити. Там немає води, тепла, електрики", – зазначила Верещук.

Теги: #евакуація #гумкоридори
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