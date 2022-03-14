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15:02 14.03.2022

У ЄС наголошують на "ознаках" можливості використання РФ у війні з Україною хімічної або біозброї - Стано

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У ЄС наголошують на "ознаках" можливості використання РФ у війні з Україною хімічної або біозброї - Стано

У Європейському Союзі говорять про "ознаки" можливості використання Росією у війні з Україною хімічної чи біологічної зброї та закликають припинити подальшу ескалацію, так само як і використання забороненої зброї.

"Якщо буде використано хімічну зброю - це буде дуже погано. Ми вже отримали ознаки щодо можливого інсценування атаки або хімічною, або біологічною зброєю російськими окупаційними силами в Україні", - сказав у понеділок у Брюсселі представник Європейської комісії Петер Стано.

За його словами, ці ознаки ґрунтуються на тому, що російські офіційні особи поширюють інформацію про "так звану біохімічну лабораторію та інший нонсенс, що є абсолютною неправдою". "ЄС готовий до будь-якого сценарію. Але давайте не спекулюватимемо і сфокусуємося на зусиллях, спрямованих на те, щоб зупинити агресію проти українського народу та України як країни, вивести російські війська і знайти вирішення цієї кризи шляхом переговорів, а не використанням сили та зброї, забороненої зброї", - наголосив Стано.

При цьому він констатував, що те, що "ми бачимо досі, - це безвідповідальна поведінка на українській території", яка полягає не лише в тому, що обстрілюють цивільну інфраструктуру, а й обстрілюють атомні станції". "Це дуже небезпечно, і міжнародна спільнота реагує, щоб зробити все можливе, щоб зупинити російську окупаційну машину від подальших атак, включаючи використання забороненої зброї", - додав представник ЄК.

Стано також засудив атаку Яворівського міжнародного центру з підготовки миротворців. "Ми засуджуємо цю атаку, як і всі атаки в Україні", - констатував він.

Теги: #рф #єс #хімзброя
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