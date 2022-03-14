Події

14:14 14.03.2022

Загарбники мають намір утилізувати міни, що не розірвалися на ЗАЕС, прямо біля енергоблоку №1 - "Енергоатом"

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Загарбники мають намір утилізувати міни, що не розірвалися на ЗАЕС, прямо біля енергоблоку №1 - "Енергоатом"

Російські окупанти збираються утилізувати міни, що не розірвалися під час захоплення ними Запорізької атомної станції, поблизу енергоблоку №1, повідомила НАЕК "Енергоатом".

"Найближчим часом окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, планують розпочати "утилізацію" боєприпасів прямо на майданчику станції біля руїн навчально-тренувального центру ЗАЕС. Божевільні рашисти збираються підривати боєприпаси прямо навпроти енергоблоку №1 атомної станції!!!" - висловив обурення "Енергоатом" у своєму телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомлялося, міністр енергетики Герман Галущенко раніше заявляв, що під час обстрілу ЗАЕС 4 березня, внаслідок чого спалахнула пожежа в навчально-тренувальному центрі, залишилося багато мін, які не розірвалися, що становить величезну загрозу ядерній безпеці.

"На сьогодні там є ще дуже багато мін, які не розірвалися. Уявіть собі, що таке міни біля атомного блоку. Тут навіть слова важко підібрати, щоб описати, що роблять окупанти", - зазначив міністр.

Теги: #атом #енергетика
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