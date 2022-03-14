У Єврокомісії обговорюють, як краще просуватися з виробленням думки на запит України щодо членства

У Європейській Комісії триває обговорення того, як краще просуватися з роботою щодо вироблення думки на запит України надати Києву членство.

Про це в понеділок у Брюсселі повідомила представниця Європейської Комісії Ана Пісонеро. Вона нагадала, що на саміті у Версалі лідери Європейського Союзу ухвалили рішення Європейської ради запитати думку. "Ми розуміємо важливість цього кроку для України. Комісія швидко просуватиметься з роботою щодо цієї думки. Зараз ми маємо подумати, як краще це зробити. Абсолютний пріоритет – зупинити російське вторгнення та гарантувати, що підтримку буде надано людям в Україні та біженцям", - сказала вона.

Журналісти також порушили питання можливості використання для відновлення України заморожених активів РФ. На це представник Європейської Комісії Ерік Мамер висловив думку, що "це питання є передчасним". "Ми зараз посередині війни. Руйнування збільшуються щодня, кількість жертв також збільшується щодня. Пріоритет – підтримувати Україну та її народ у тому, щоб протистояти цьому захопленню", - сказав він.