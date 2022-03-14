Формується реєстр новобудов для викупу під розміщення евакуйованих - Парцхаладзе

Формується реєстр новобудов у центральних і західних областях для викупу під розміщення евакуйованих, повідомив президент КБУ Лев Парцхаладзе.

"Ми опитуємо девелоперів та забудовників у центральних і західних областях. У тісній співпраці з Мінрегіоном, Мінреінтеграції та іншими профільними державними інститутами терміново формуємо реєстр вільного для викупу житла під потреби розміщення евакуйованого населення з територій активних бойових дій", - повідомив Парцхаладзе.

Насамперед ідеться про проекти у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській і Чернівецькій областях.

За його словами, цікавлять не лише добудовані та введені в експлуатацію об'єкти, а й і з готовністю від 50%. Він закликав надавати інформацію за єдиною формою за посиланням: https://forms.gle/8xEVebhKTwWyxCSH7

Другий варіант вирішення житлових потреб евакуйованих передбачає будівництво мобільних будинків.

"За нашими оцінками, вже необхідно під потреби евакуйованих близько 2 млн кв. м. Щодо мобільних будинків уже є низка компаній, які готові долучитися до програми, - від розробки проекту та будматеріалів до логістики та складання", - повідомив Парцхаладзе.