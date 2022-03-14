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11:24 14.03.2022

Школи відновили роботу у 13 областях України - Міносвіти

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Школи відновили роботу у 13 областях України - Міносвіти

Міністерство освіти і науки заявляє, що освітній процес відновлено після вимушених канікул у 13 областях України.

"За інформацією департаментів освіти та науки військових адміністрацій, навчання стартувало у 13 областях. Форма освітнього процесу залежить від ситуації безпеки у кожному регіоні, територіальної громади окремо та обов'язково узгоджена з військовою адміністрацією", - написав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у телеграм-каналі.

Зазначається, що у восьми областях частково у громадах освітній процес розпочався, а частково продовжено канікули.

У чотирьох областях, де ситуація безпеки не дає змоги, навчання призупинено.

"Нагадаю, що для дистанційного навчання здобувачі освіти та вчителі можуть використовувати національну електронну платформу "Всеукраїнська школа онлайн", на якій розміщені уроки з усіх шкільних предметів для учнів 5-11 класів, і вона постійно доступна", - додав він.

Крім того, Міносвіти спільно з компанією Google Україна створили Всеукраїнський онлайн-розклад.

Сьогодні також стартував освітній проєкт "Навчання без кордонів" - спільний проєкт Міносвіти, Мінкультури, українських телеканалів ПЛЮСПЛЮС, "Піксель" та "Суспільне", а також платформ онлайн-телебачення MEGOGO, "Київстар ТБ", "1+1 відео" та sweet. tv.

Проєкт передбачає трансляцію відеоуроків для школярів 5-11 класів, які залишаються у регіонах, де є проблема недостатньо якісного зв'язку та доступу до інтернету.

Теги: #школи #робота
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