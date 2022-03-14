На Житомирщині зламали сайт облради та розмістили фейкове повідомлення про евакуацію – поліція

Розміщене в ніч на понеділок на сайті Житомирської обласної ради повідомлення про підготовку наступу ворога на Житомир та евакуацію населення є фейком, повідомляє поліція області.

"Уранці стало відомо про розміщення фейкової новини на сайті Житомирської обласної ради про наступ ворога та евакуацію громадян. Ця інформація неправдива! Ворог намагається атакувати нас і в інформаційному просторі, зламавши сайт Житомирської обласної ради", - зазначається у повідомленні у Facebook.

Наразі співробітники кіберполіції працюють над відновленням стабільної роботи ресурсу.

"Зберігайте спокій, перевіряйте усю інформацію через альтернативні джерела. Відсутність паніки – ефективний спосіб протидіяти підступам ворога", - закликали в поліції.

Джерело: https://www.facebook.com/zhytomyr.police/posts/326591302833524