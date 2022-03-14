За добу в Чернігові зафіксовано вісім пожеж через обстріли та бомбардування, в області 226 населених пунктів без світла – голова ОВА

За добу в Чернігові в результаті обстрілів і бомбардувань виникло 8 пожеж, без електропостачання залишаються 226 населених пунктів у всій області, повідомив голова Чернігівської ОВ В'ячеслав Чаус.

"Протягом минулої доби 13 березня зареєстровано 8 пожеж у Чернігові (пожежа в одному з АТБ, храм на території кладовища Яцево, ще 6 у житловому секторі). Усього з початку війни ліквідовано 213 пожеж, з них 160 загорянь через обстріли або бомбардування. Врятовано 35 людей, зокрема 10 дітей", – написав він у своєму Telegram у понеділок уранці з посиланням на ДСНС.

Чаус також зазначив, що піротехніки ДСНС за добу двічі залучалися до розмінування, загалом з початку війни – 56. Він уточнив, що виявлено та вилучено 4 бомби ОФАБ-500, що не розірвалися, касетні елементи з РСЗ "Ураган", багато мін і снарядів.

"Без електропостачання залишаються 226 населених пунктів у 3 районах області (Чернігівський – 195, Ніжинський – 27, Прилуцький – 4). У результаті влучення російських бомб та снарядів до об'єктів інфраструктури у Чернігові частково відключено газопостачання, тепло, водопровід", – додав Чаус.