Артилерійський снаряд влучив у багатоповерхівку в Оболонському районі Києва, сталася часткова руйнація будівлі

У результаті влучення артилерійського снаряду до багатоповерхового будинку в Оболонському районі Києва у понеділок вранці сталася часткова руйнація будівлі, попередньо ніхто не постраждав, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

"14 березня о 05:09 в Оболонському районі на вул. Богатирська, 20 в результаті влучення артилерійського снаряду до дев'ятиповерхового житлового будинку, сталася часткова руйнація з 1 до 3 поверху та загоряння квартир на 3 і 4 поверхах. Попередньо жертв та постраждалих немає", – йдеться у повідомленні у Telegram Геращенка в понеділок.

У свою чергу Держслужба з НС повідомила, що о 07.04 пожежу у дев'ятиповерхівці локалізовано на площі 500 м кв.

"Підрозділи ДСНС врятували 4 людей, пошуки тривають", - йдеться в повідомленні.

Інформація щодо постраждалих уточнюється, додали рятувальники.

Від ДСНС залучено 35 осіб та 9 од. техніки.