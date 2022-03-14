Події

00:10 14.03.2022

Нацбанк повернув вимогу підтверджувальних документів на вивезення понад EUR10 тис.

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Громадяни знову мають надавати підтверджувальні документи банків у разі переміщення за межі України валютних цінностей на суму, що перевищує EUR10 тис., зокрема, документи про зняття готівки з власних рахунків або про придбання банківських металів.

"Сьогодні з метою запобігання виведенню капіталу за кордон, а також з урахуванням комунікації з відповідними органами державної влади Національний банк ухвалив рішення повернути вимогу про надання підтверджувальних документів у разі переміщення валютних цінностей за кордон вартістю понад EUR10 тис. (в еквіваленті)", - йдеться у повідомленні НБУ на його сайті.

Відповідно до нього, відповідні зміни затверджено постановою правління Нацбанку від 13 березня №51, якою скасовано норму постанови від 4 березня, яка дозволяла фізособам не надавати підтверджувальних документів під час перевезення валютних цінностей за кордон.

НБУ нагадав, що громадяни, як і раніше, мають декларувати валютні цінності, вартість яких перевищує EUR10 тис., у разі їх переміщення за кордон.

Теги: #валюта #нбу #кордон
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