Верещук: Російських військовополонених обмінюватимуть, або вони нестимуть покарання в Україні

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляє, що російських військовополонених обмінюватимуть, або вони нестимуть покарання в Україні.

"Ми не варвари й не орда, якою є російська армія. Ми працюватимемо, як визначено міжнародним гуманітарним правом. І обмінний фонд ми обов’язково сформуємо. Російських військовополонених обмінюватимуть, або вони нестимуть покарання в Україні", – наводить слова Верещук пресслужба міністерства.

Вона зазначила, що вже зараз у сфері поводження з військовополоненими в Україні впорядковано необхідну нормативно-правову базу, розроблено порядок дій, створено Координаційний штаб та визначено відповідальних секретарів.

Водночас віцепрем'єр уточнила, що російська влада не надто дбає про долю своїх загиблих та поранених військових.

"Отже, у такій ситуації важко прогнозувати, наскільки російська сторона цікавитиметься тими своїми солдатами і офіцерами, які опиняться за ґратами у нас. Як і формат, в якому може бути обмін полоненими. Та й взагалі - яким буде ставлення Росії до цієї проблеми, що вже має серйозні масштаби", - заявила вона.

Верещук наголосила, що нині діє система обміну військовополоненими, до якої залучено Міжнародний комітет Червоного Хреста.

"На кожного з полонених заповнюють спеціальні картки, їх надсилають у Червоний Хрест. Я вже бачила списки, і мене вражають роки народження дітей, яких РФ відправила на війну: 2002, 2003-й... Я шокована. Адже раніше казали, що це професійна армія Росії, а воюють фактично діти", – додала вона.

Як повідомлялося, Верещук очолила Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.